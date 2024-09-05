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Сегодня, 21:23

Пальцев рассказал, как Кривцов выручил его с бутсами в матче против Вьетнама

Алина Савинова
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Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

Это игра стала дебютной для 23-летнего футболиста за сборную России. Он вышел на поле на 34-й минуте.

«Победа, 3:0. Заслуженная, мы переиграли соперника. Игра была сложная, но у нас все получилось», — приводит РФС слова Пальцева.

Также защитник объяснил, почему вышел на игру в бутсах нетипичного черного цвета.

«Бутсы мне дал Никита Кривцов, помог. Начался ливень, сказали, что нужно переобуться. А у меня не было с собой бутсы с железными шипами, ведь все вещи остались в Махачкале. Спасибо Никите, за то, что выручил!» — добавил он.

7 сентября сборная России проведет еще один товарищеский матч в Ханое против национальной команды Таиланда. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://rfs.ru/news/221105
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