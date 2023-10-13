Молодежная сборная России победила «Палмейрас» U-20

Молодежная сборная России победила «Палмейрас» до 20 лет со счетом 3:1.

В составе национальной команды забивали Александр Кокшаров, Дмитрий Кучугура и Игорь Дмитриев. На 57-й минуте при счете 1:1 Кокшаров не реализовал пенальти.

У «Палмейраса» отметился Кауан Сантос.

Команды остались вдесятером на 87-й минуте матча. В составе российской сборной красную карточку получил Илья Родионов. У «Палмейраса» был удален Талис Араужо.

Это второй матч «молодежки» в рамках бразильского турне. В первой игре национальная команда сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2)

14 октября россияне сыграют с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.

Товарищеские матчи

«Палмейрас U20» — Россия U21 — 1:3 (1:1)

Голы: Кокшаров, 14 (0:1). Кауан Сантос, 19 (1:1). Кучугура, 75 (1:2). Дмитриев, 90+4 (1:3).

Нереализованный пенальти: Кокшаров, 58 (вратарь)

Россия U21: Москвичев, Бессмертный, Лукин, Крашевский, Кирш, Чобанов (Кисляк, 90), Родионов, Дмитриев, Салтыков (Пяткин, 68), Кучугура, Кокшаров (Никишин, 81).

Предупреждения: Лукин, 42. Кучугура, 90. Кисляк, 90+6.

Удаления: Родионов (Россия U21), 87. Жунинью (Палмейрас U20), 87.