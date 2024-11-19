Пануччи: «Карпин или Мостовой? Мостовой!»

Сегодня, 02:17
Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи в интервью «РБ Спорт» ответил на блиц-вопросы.
— Паста или борщ?
— Паста.
— Дуомо или Красная площадь?
— Красная площадь.
— Рим или Москва?
— Рим.
— Озеро Комо или Москва-река?
— Москва-река.
— Итальянские женщины или русские женщины?
— Уф! И те, и те.
— Вино или водка?
— Вино.
— Мостовой или Карпин?
— Мостовой.
— Тотти или Дель Пьеро?
— Тотти.
— Яшин или Буффон?
— Я не сильно помню Яшина, так что выберу Буффона.
— Лучший российский игрок в истории?
— Нападающий, который забил 5 голов на чемпионате мира — 1994. Саленко, точно!
Пануччи входил в тренерский штаб Фабио Капелло с июля 2012 по ноябрь 2014 года.