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Сегодня, 02:17

Пануччи: «Карпин или Мостовой? Мостовой!»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи в интервью «РБ Спорт» ответил на блиц-вопросы.

— Паста или борщ?

— Паста.

— Дуомо или Красная площадь?

— Красная площадь.

— Рим или Москва?

— Рим.

— Озеро Комо или Москва-река?

— Москва-река.

— Итальянские женщины или русские женщины?

— Уф! И те, и те.

— Вино или водка?

— Вино.

— Мостовой или Карпин?

— Мостовой.

— Тотти или Дель Пьеро?

— Тотти.

— Яшин или Буффон?

— Я не сильно помню Яшина, так что выберу Буффона.

— Лучший российский игрок в истории?

— Нападающий, который забил 5 голов на чемпионате мира — 1994. Саленко, точно!

Пануччи входил в тренерский штаб Фабио Капелло с июля 2012 по ноябрь 2014 года.

Источник: РБ Спорт
Кристиан Пануччи
Сборная России по футболу

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