0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 23:48

Павлюченко хотел бы посмотреть на Дзюбу в составе сборной России

Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос о необходимости в проведении предстоящих товарищеских матчей против Ирана и Ирака.

«Нужны ли сборной матчи с такими соперниками, как Иран и Ирак? Конечно, нужны, мы же должны понимать, что у нас существует сборная России по футболу. Футболисты же должны стремиться попасть в сборную, поэтому сборная должна существовать и должна играть. Пускай это не Италия, Франция, Германия. Товарищеская игра с Ираном или с Ираком — сборная должна быть. Люди в России ждут сборную, поэтому о ней говорят и хотят ее видеть. Если мы потеряем сборную, то куда будут стремиться наши игроки? Не должно быть таких вопросов: «Нужно — не нужно». Конечно, нужно», — приводит слова Павлюченко портал «РБ Спорт».

Также собеседник ответил на вопрос о том, нужен ли сборной нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

«По тому, что он сейчас демонстрирует, конечно, он был бы помощником сборной. Другой вопрос, нужен ли главному тренеру, у которого свое видение на сборную, на игроков, у него своя тактика. Надо у Валерия Карпина спросить: «Нужен — не нужен». Если вы спрашиваете меня, то я бы хотел его видеть в сборной и посмотреть на него против того же Ирана. Но есть главный тренер, который выбирает состав», — сказал Павлюченко.

Дзюба провел свой последний матч в составе национальной команды против Дании на чемпионате Европы 2020 года. 34-летний нападающий делит титул лучшего бомбардира сборной с Александром Кержаковым (30).

Ранее Карпин во время общения с прессой заявил, что на данный момент тренерский штаб отказался от вызова полевых игроков старше 30 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-hotel-by-videt-dzyubu-v-sbornoj-rossii/
dsadadad
Артем Дзюба
Роман Павлюченко
0
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Россия — Иран: как команда Карпина сыграет в Тегеране? Онлайн-трансляция матча
Мостовой назвал отсутствие Миранчука и Головина «несущественной потерей» для сборной
Андрей Мостовой прокомментировал непопадание Дзюбы в состав сборной на игры с Ираном и Ираком
На товарищеском матче Иран — Россия ожидается 10 000 зрителей
Кафанов объяснил попадание Акинфеева в список лучших вратарей мира
Рауль Рианчо: «Не думаю, что Дзюбу не хотят вызывать в сборную из-за его возраста»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой назвал отсутствие Миранчука и Головина «несущественной потерей» для сборной