Павлюченко хотел бы посмотреть на Дзюбу в составе сборной России

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос о необходимости в проведении предстоящих товарищеских матчей против Ирана и Ирака.

«Нужны ли сборной матчи с такими соперниками, как Иран и Ирак? Конечно, нужны, мы же должны понимать, что у нас существует сборная России по футболу. Футболисты же должны стремиться попасть в сборную, поэтому сборная должна существовать и должна играть. Пускай это не Италия, Франция, Германия. Товарищеская игра с Ираном или с Ираком — сборная должна быть. Люди в России ждут сборную, поэтому о ней говорят и хотят ее видеть. Если мы потеряем сборную, то куда будут стремиться наши игроки? Не должно быть таких вопросов: «Нужно — не нужно». Конечно, нужно», — приводит слова Павлюченко портал «РБ Спорт».

Также собеседник ответил на вопрос о том, нужен ли сборной нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

«По тому, что он сейчас демонстрирует, конечно, он был бы помощником сборной. Другой вопрос, нужен ли главному тренеру, у которого свое видение на сборную, на игроков, у него своя тактика. Надо у Валерия Карпина спросить: «Нужен — не нужен». Если вы спрашиваете меня, то я бы хотел его видеть в сборной и посмотреть на него против того же Ирана. Но есть главный тренер, который выбирает состав», — сказал Павлюченко.

Дзюба провел свой последний матч в составе национальной команды против Дании на чемпионате Европы 2020 года. 34-летний нападающий делит титул лучшего бомбардира сборной с Александром Кержаковым (30).

Ранее Карпин во время общения с прессой заявил, что на данный момент тренерский штаб отказался от вызова полевых игроков старше 30 лет.