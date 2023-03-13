Павлюченко считает, что игры в турнирах в Азии помогут сохранить сборную России по футболу

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что участие в азиатских футбольных турнирах поможет сохранить сборную России.

«Не думаю, что мы двигаемся в Азиатскую конфедерацию футбола, что касается игр, я за то, чтобы наши футболисты понимали, что сборная существует и она будет играть независимо от соперника. Мне кажется, участие в таких матчах будет хорошим и для страны, и для футболистов. Думаю, интерес в нашей стране тоже будет, будут смотреть. Двигаться в Азию, конечно, не надо, но принимать какие-то матчи и участвовать — почему бы и нет? Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Если мы и с такими соперниками не будем играть, тогда мы потеряем сборную», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.