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Сборная России

Сегодня, 21:01

Перед матчем с Узбекистаном сборная России может сыграть с Таджикистаном

Иван Шитик
Корреспондент
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Соперником сборной России по товарищескому матчу в ноябре может стать сборная Таджикистана, сообщает Metaratings.ru.

Стороны ведут переговоры о проведении матча в Душанбе. Скорее всего, встреча состоится 17 ноября.

Напомним, ранее РФС анонсировал в ноябре товарищеские встречи с Ираном и Боснией и Герцеговиной, на что критически отреагировали лидеры европейской сборной.

Единственный матч в 2022 году сборная России провела в сентябре на выезде против сборной Кыргызстана и победила 2:1.

Источник: https://metaratings.ru/news/pered-matchem-s-uzbekistanom-sbornaya-rossii-mozhet-sygrt-s-tadzhikistanom-1397085/
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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