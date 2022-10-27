Перед матчем с Узбекистаном сборная России может сыграть с Таджикистаном

Соперником сборной России по товарищескому матчу в ноябре может стать сборная Таджикистана, сообщает Metaratings.ru.

Стороны ведут переговоры о проведении матча в Душанбе. Скорее всего, встреча состоится 17 ноября.

Напомним, ранее РФС анонсировал в ноябре товарищеские встречи с Ираном и Боснией и Герцеговиной, на что критически отреагировали лидеры европейской сборной.

Единственный матч в 2022 году сборная России провела в сентябре на выезде против сборной Кыргызстана и победила 2:1.