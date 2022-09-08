Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

8 сентября, 13:22

Первый тренер Дзюбы согласился с решеним не вызывать нападающего в сборную России

Мария Гусева
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первый тренер нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы Александр Шупляков отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать футболиста в команду.

«Я согласен с решением Карпина не вызывать Артема. Он правильно посчитал, что россиянам из других чемпионатов будет неудобно выезжать. Смысл им на то, чтобы поучаствовать в одном товарищеском матче тратить двое-трое суток на перелет? Невызов Артема — это не продолжение конфликта. Недопонимания у Дзюбы и Карпина были раньше, но они же профессионалы и все давно решили», — цитирует Sport24 Шуплякова.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии. Дзюба не попал в список из 35 футболистов. Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном.

34-летний Дзюба заключил с «Аданой Демирспор» соглашение по схеме «1+1». 22 августа форвард провел дебютный матч против «Фенербахче» (2:4) и забил свой первый гол.

В последний раз Дзюба играл за сборную России 21 июня 2021 года — тогда российская команда проиграла Дании (1:4) на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-08-pervyy-trener-dzyuby-ya-soglasen-s-resheniyem-karpina-ne-vyzyvat-artema-v-sbornuyu-rossii
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Адана Демирспор
1
1
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре
Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
«Я готов рассматривать, почему нет?» Юран в будущем хотел бы поработать в сборной России
Кержаков: «Для нашей сборной важны любые международные игры»
В Боснии пообещали собрать команду на товарищеский матч против сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев рассказал о желании выступать за сборную России

Супруга Карпина прокомментировала запрет для российских спортсменов на въезд в страны Прибалтики и Польшу