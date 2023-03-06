Первый тренер Дзюбы считает, что Карпин мог повлиять на невызов игрока в сборную России

Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Василий Шупляков в комментарии для «СЭ» отреагировал на непопадание игрока в расширенный список сборной России на товарищеские матчи.

В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды на мартовский сбор, в который попал 41 игрок.

«Даже когда он забил три, меня спрашивали, я сказал искренне, что вряд ли его пригласят. Будут молодые, а потом еще что-то такое. Хотелось бы ошибиться, но не ошибся. Думаю, здесь дипломатично скажут, что по возрасту не подходит. Известны взаимоотношения, сами понимаете. Дзюба будет прибавлять в «Локомотиве», а там, может, что-то и поменяется», — сказал Шупляков «СЭ».

По информации «СЭ», тренерский штаб сборной России в данный момент не рассматривает вариант с вызовом 34-летнего Дзюбы в команду из-за возраста футболиста.