Первый тренер Головина: «Хотелось увидеть Александра в футболке сборной России на товарищеских матчах»

Первый тренер Александра Головина Александр Плясунов прокомментировал включение полузащитника «Монако» в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Рад за Сашу! Хочется, чтобы Головин был в окончательном списке, но это уже зависит от его собственного решения — захочет он ехать или нет. Мне бы хотелось увидеть Александра в футболке сборной России на товарищеских матчах», — цитирует Плясунова Sport24.

Сегодня, 6 марта, тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав на мартовский сбор.

Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Сборная России планирует провести 23 марта товарищескую игру со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с командой Ирака в Сочи.