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Сегодня, 13:22

Первый тренер Головина: «Саша — номер один в нашей сборной»

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Первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов прокомментировал «СЭ» признание футболиста лучшим игроком в России в 2023 году.

«Если я скажу, что Головин не заслуживает этого статуса, сам себе не поверю. Я считаю его футболистом номер один в нашей сборной. Он замечательно выступает за «Монако», всегда в основном составе. Видно, что ему доверяют», — сказал Плясунов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В голосовании «СЭ» хавбек «Монако» набрал 232 балла, у Чалова — 94. Третьим в общем зачете стал спартаковец Квинси Промес (84). Вендел из «Зенита» — четвертый (82), а Джон Кордоба из «Краснодара» — пятый (60).

В этом году Головин забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако», установил личный рекорд результативности за год — в 2019-м он отличился восемь раз и трижды подряд признавался болельщиками лучшим игроком месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) в своем клубе.

Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
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