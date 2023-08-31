Песьяков — о невызове в сборную: «Все по делу»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что считает свой невызов в сборную России на сентябрьский сбор заслуженным.

— Против «Динамо» вы будете играть?

— А я откуда знаю? (смеется) Главного тренера спрашивайте, — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.

— Был ли какой-то разговор с Виталием Кафановым?

— У нас изначально было, что Кубок должен играть Никита Медведев, а я — чемпионат.

— Вас не вызвали в сборную России. Расстроились?

— Да нет, все по делу.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.

В текущем сезоне 34-летний Песьяков провел 8 матчей за «Ростов» во всех турнирах, пропустил 13 мячей и 2 игры отстоял на ноль.