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Сегодня, 14:22

Песьяков — о невызове в сборную: «Все по делу»

Алина Савинова
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что считает свой невызов в сборную России на сентябрьский сбор заслуженным.

— Против «Динамо» вы будете играть?

— А я откуда знаю? (смеется) Главного тренера спрашивайте, — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.

— Был ли какой-то разговор с Виталием Кафановым?

— У нас изначально было, что Кубок должен играть Никита Медведев, а я — чемпионат.

— Вас не вызвали в сборную России. Расстроились?

— Да нет, все по делу.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.

В текущем сезоне 34-летний Песьяков провел 8 матчей за «Ростов» во всех турнирах, пропустил 13 мячей и 2 игры отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pes-yakov-ne-vy-zvali-v-sbornuyu-vse-po-delu/
Сергей Песьяков
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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