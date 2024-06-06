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Сегодня, 11:05

Министр иностранных дел Венгрии: «Мы не против проведения матча со сборной России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 не исключил проведение в ближайшем будущем товарищеского матча между сборными Венгрии и России.

— Возможно ли проведение товарищеской игры между Россией и Венгрией в этом или следующем году?

— Мы придерживаемся позиции, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой. Венгрия была местом проведения домашних матчей сборной Белоруссии и клубов на протяжении прошлого сезона. Гандбольная сборная Украины также выступает у нас. Сборная Израиля также проводит свои матчи в Венгрии. Мы считаем, что спорт не нужно путать с геополитикой. Так что если с профессиональной точки зрения это будет принято и поддержано футбольной федерацией Венгрии, то мы не будем иметь ничего против. Но мы не футбольные профессионалы, мы знаем много о футболе, но мы не профессионалы. Так что если Федерация решит, то мы не будем иметь ничего против. Но это точно их право, — сказал «СЭ» Сийярто.

Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.

Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная России по футболу
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