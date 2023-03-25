Петрович заявил, что от сборной Ирака можно ждать оборонительную игру

Бывший тренер сборной Ирака Желько Петрович поделился ожиданиями от предстоящего матча против России.

«У Ирака новый главный тренер, испанец Хесус Гарсия. Нужно понимать, что сборная Ирака дома и в гостях — это разные команды. Можно ожидать, что в Санкт-Петербурге иракцы будут действовать от обороны, но при этом постараются показать характер. Надо понимать, что они умеют играть в футбол. В то же время очевидно, что уровень сборной России выше. Я бы выделил двух игроков — Ибрагима Байеша и Аймена Хуссейна, большого нападающего, напоминающего Дзюбу. Я привлек в команду более десяти молодых футболистов, все они действительно хороши, перешли в более статусные клубы. Также после моего ухода в команду вернули трех-четырех ветеранов. России надо понимать, что они будут играть не с ноунеймами, а с серьезным соперником. В Ираке футболисты бьются за шанс попасть в сборную, они испытывают гордость, играя за национальную в команду, и не захотят уступить даже в товарищеском матче», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.