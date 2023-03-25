Петрович заявил, что от сборной Ирака можно ждать оборонительную игру

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Бывший тренер сборной Ирака Желько Петрович поделился ожиданиями от предстоящего матча против России.
«У Ирака новый главный тренер, испанец Хесус Гарсия. Нужно понимать, что сборная Ирака дома и в гостях — это разные команды. Можно ожидать, что в Санкт-Петербурге иракцы будут действовать от обороны, но при этом постараются показать характер. Надо понимать, что они умеют играть в футбол. В то же время очевидно, что уровень сборной России выше. Я бы выделил двух игроков — Ибрагима Байеша и Аймена Хуссейна, большого нападающего, напоминающего Дзюбу. Я привлек в команду более десяти молодых футболистов, все они действительно хороши, перешли в более статусные клубы. Также после моего ухода в команду вернули трех-четырех ветеранов. России надо понимать, что они будут играть не с ноунеймами, а с серьезным соперником. В Ираке футболисты бьются за шанс попасть в сборную, они испытывают гордость, играя за национальную в команду, и не захотят уступить даже в товарищеском матче», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».
Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.