Петрушин отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Камеруном

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«В первом тайме Камерун очень понравился, у них было три выхода один в один. Наверное, должны были забивать. У африканцев в первом тайме было преимущество, по моментам они переиграли нашу команду. Вся острота у них шла с левой стороны. Во втором тайме наши играли совершенно иначе, они смогли удержать победный счет и создавали моменты. Сафонов сыграл просто отлично, для меня он — лучший игрок этого матча. Сборная России всегда была, есть и будет. Понятно, к Карпину есть много вопросов по составу. В этом плане я сравниваю сборную Бразилии с нашей командой. Там вся страна смотрит футбол, и у каждого зрителя свой состав сборной. И этот состав всегда отличается от состава, который выбрал главный тренер. Лично я думаю, что в сборной всегда должны играть сильнейшие, но на сегодняшний день этот принцип не соблюдается. Это мое субъективное мнение», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Побядный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте. Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.