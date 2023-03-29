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Сегодня, 13:02

Петржела — о невызове Дзюбы в сборную: «Это единственно правильный путь»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о вызове нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Карпин не вызывает Дзюбу из-за возраста, а тот лучший игрок месяца в РПЛ? Я согласен с Валерием Георгиевичем. Сейчас у него есть отличный шанс собрать команду из молодых и перспективных игроков. Это будущее России. Это единственно правильный путь», — сказал Петржела «СЭ».

29 марта Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ в марте.

В марте 34-летний футболист провел за железнодорожников 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Властимил Петржела
Футбол
Сборная России по футболу
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