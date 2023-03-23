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23 марта, 23:04

Петржела: «Товарищеские матчи — не показатель качества команды, не нужно преувеличивать их значение»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на результат матча между сборными России и Ирана (1:1).

«Товарищеские матчи — не показатель качества команды, не нужно преувеличивать их значение. В таких играх тренеры преследуют другие цели, нужно наиграть связки, посмотреть на футболистов. Особенно в ситуации сборной России эти матчи — просмотр игроков на будущее. Иран — хороший, достойный соперник, их сборная играла на чемпионате мира. А у российской команды слишком мало практики, поэтому ничего удивительного в таких результатах нет. Чем больше товарищеских матчей они будут играть, тем им будет проще. Возможно, и результат со временем придет», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-tovarishheskie-matchi-ne-pokazatel-kachestva-komandy-ne-nuzhno-preuvelichivat-ih-znachenie/
Властимил Петржела
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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