Пейчинович: «Влахович испугался ехать в Россию? Никто из сербов не боится этой страны и русских людей»

Экс-игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался о том, что форвард сборной Сербии Душан Влахович пропустит товарищеский матч с Россией.

Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий, выступающий за «Ювентус», не сыграет в предстоящей встрече из-за повреждения.

«Сегодня в матче России и Сербии буду болеть за братскую ничью. Это игра и ее результат должны показать, что наши народы всегда были и будут братьями!

Сербские футбольные звезды не сыграют в этом матче — тот же Влахович. Он испугался ехать в Россию? Никто из них не боится этой страны и русских людей — они же спокойно долетели до Москвы на самолете. Нашим футболистам должно быть только приятнее от того, что Россия — прекрасная страна!» — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Товарищеский матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Начало — в 20.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Арда Кардешлер из Турции.