Пиарщица Субботина прокомментировала ситуацию в отношениях Тарзана и Королевой

Пиарщица Наталья Субботина поделилась мнением по поводу ситуации в отношениях Тарзана (Сергей Глушко) и Наташи Королевой.

Поклонники пары подозревают, что в отношениях артистов произошел разлад, так как долгое время супруги не появляются вместе. Королева в данный момент находится в Майами у своей мамы. Певица улетела во Флориду без мужа.

«Многие артисты-супруги предпочитают тянуть с разводом и делать вид, что у них семья ... Петросян со Степаненко долго не разводились, хотя уже и не жили вместе, по заверениям Евгения Вагановича, аж 20 лет. Так же и Егор Кончаловский с бывшей женой много лет не имели семьи, но не оформляли развода», — рассказала пиарщица KP.RU.

Королева вышла замуж за Глушко в 2003 году. Летом 2022-го пара отпраздновала 19-летие со дня свадьбы.