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2 февраля, 11:02

Пиарщица Субботина прокомментировала ситуацию в отношениях Тарзана и Королевой

Виктория Кравченко
Тарзан (Сергей Глушко) и Наташа Королева.
Фото Global Look Press
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Пиарщица Наталья Субботина поделилась мнением по поводу ситуации в отношениях Тарзана (Сергей Глушко) и Наташи Королевой.

Поклонники пары подозревают, что в отношениях артистов произошел разлад, так как долгое время супруги не появляются вместе. Королева в данный момент находится в Майами у своей мамы. Певица улетела во Флориду без мужа.

«Многие артисты-супруги предпочитают тянуть с разводом и делать вид, что у них семья ... Петросян со Степаненко долго не разводились, хотя уже и не жили вместе, по заверениям Евгения Вагановича, аж 20 лет. Так же и Егор Кончаловский с бывшей женой много лет не имели семьи, но не оформляли развода», — рассказала пиарщица KP.RU.

Королева вышла замуж за Глушко в 2003 году. Летом 2022-го пара отпраздновала 19-летие со дня свадьбы.

Источник: https://www.kp.ru/online/news/5123514/
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