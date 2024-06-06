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Сегодня, 20:27

Пименов поделился ожиданиями от матча России с Белоруссией

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал, чего ждет от товарищеского матча национальной команды с Белоруссией. Встреча пройдет завтра, 7 июня, в Минске на стадионе «Динамо». Начало — в 20.00 мск.

«Будет тяжелый матч, потому что настроение, как мне кажется, у футболистов сборной России уже отпускное. Интересно посмотреть, кто и как отнесется к этой игре. По составу сборная России, конечно, предпочтительнее выглядит. Матч обязательно буду смотреть», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Встреча пройдет завтра, 7 июня, в Минске на стадионе «Динамо». Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-budet-tyazhely-j-match-s-belarus-yu-tak-kak-u-igrokov-sbornoj-rossii-otpusknoe-nastroenie/
Руслан Пименов
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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