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Сборная России

Сегодня, 15:31

Пименов считает, что Россию не стоит допускать на соревнования из соображений безопасности болельщиков

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов объяснил, почему не поддерживает возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры.

«Верю ли я, что скоро с российского спорта могут снять санкции? Не верю. Кроме того, пока не закончится СВО, я бы тоже был противником того, чтобы нас допускали — из соображений безопасности болельщиков, которые поедут на международный турнир. Кто будет обеспечивать безопасность — европейские страны? Был прецедент с Израилем на Олимпийских играх, мы помним, как все закончилось. История бывает цикличной. Поэтому лучше перетерпеть.

Конечно, для футболистов это потеря времени. Для олимпийцев это вообще горе, согласен. Но мы живем в такое время. Надо поддержать их, открывать новые турниры внутри России. Но в Европу я бы пока сам не лез. А футболистам можно играть товарищеские игры с дружественными странами», — цитирует Пименова «Газета.Ru».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

 

 

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/05/19666069.shtml?updated

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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Интер
Милан

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28%

2.00

Х

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П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Руслан Пименов
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