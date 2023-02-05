Пименов считает, что Россию не стоит допускать на соревнования из соображений безопасности болельщиков

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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов объяснил, почему не поддерживает возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры.
«Верю ли я, что скоро с российского спорта могут снять санкции? Не верю. Кроме того, пока не закончится СВО, я бы тоже был противником того, чтобы нас допускали — из соображений безопасности болельщиков, которые поедут на международный турнир. Кто будет обеспечивать безопасность — европейские страны? Был прецедент с Израилем на Олимпийских играх, мы помним, как все закончилось. История бывает цикличной. Поэтому лучше перетерпеть.
Конечно, для футболистов это потеря времени. Для олимпийцев это вообще горе, согласен. Но мы живем в такое время. Надо поддержать их, открывать новые турниры внутри России. Но в Европу я бы пока сам не лез. А футболистам можно играть товарищеские игры с дружественными странами», — цитирует Пименова «Газета.Ru».
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования