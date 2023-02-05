Пименов считает, что Россию не стоит допускать на соревнования из соображений безопасности болельщиков

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов объяснил, почему не поддерживает возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры.

«Верю ли я, что скоро с российского спорта могут снять санкции? Не верю. Кроме того, пока не закончится СВО, я бы тоже был противником того, чтобы нас допускали — из соображений безопасности болельщиков, которые поедут на международный турнир. Кто будет обеспечивать безопасность — европейские страны? Был прецедент с Израилем на Олимпийских играх, мы помним, как все закончилось. История бывает цикличной. Поэтому лучше перетерпеть.

Конечно, для футболистов это потеря времени. Для олимпийцев это вообще горе, согласен. Но мы живем в такое время. Надо поддержать их, открывать новые турниры внутри России. Но в Европу я бы пока сам не лез. А футболистам можно играть товарищеские игры с дружественными странами», — цитирует Пименова «Газета.Ru».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.