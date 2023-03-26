Пименов об игре сборной России в первом тайме с Ираком: «Много ошибок, но мало движения»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов оценил игру национальной команды в первом тайме товарищеского матча против Ирака.

— Много ошибок, но мало движения, — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Георгию Горностаеву. — Начну с антуража — все шикарно: развлекательна программа, приглашение болельщиков, общение, контакты с амбассадорами РФС, которые пришли сюда — праздник мы создали, осталось дело за малым — футболистам выиграть на поле. Первый тайм прошел со знаком минус.

— Вчера Карпин сказал, что нужно выходить из обороны через пас, а сегодня продолжаем грубо ошибаться в защите. Не стоит ли отойти от этой схемы?

— Здесь Валерию Георгиевичу виднее, он видит футболистов ежедневно и знает уровень готовности. То, что мы видим со стороны — пока они не могут держать эту марку и не могут держать тот план на игру, который Карпин дает. Не готовы они. Это касается и конкретно мастерства футболистов.

— Ошибки Песьякова?

— Он — один из системообразующих игроков в защите, нужно, чтобы через него выходили в атаку через пас. Да, он ошибся, но ведь и игроки все были закрыты. Это не только вина Песьякова, очень плохое движение.