Пименов считает, что у сборной России будет тяжелая игра с Ираном

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил шансы сборной России в матче против Ирана, а также сказал, стоит ли вызывать в сборную только молодых футболистов.

«Со сборной Ирана будет тяжелая игра, потому что это хорошая команда. Она показала свой уровень на ЧМ-2022 в Катаре, имея в составе игроков европейского уровня. Сейчас самое время наигрывать молодых игроков для будущего», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.