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Сегодня, 19:47

Пиняев и Сычевой попали в расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой попали в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Таджикистаном.

Всего в список попали 37 футболистов. Наибольшее число вызванных — из «Спартака». Из этого клуба в расширенный состав включены 8 футболистов.

Окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор будет объявлен позднее.

Расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном:

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелехин (все — «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Нижний Новгород»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба — «Краснодар»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба — «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба -«Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

Матч сборных России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.

Расписание ноябрьского сбора российской команды станет известно позднее. В среду, 2 ноября сообщалось, что команда Таджикистана начнет подготовку к игре против России 10 ноября.

Источник: https://rfs.ru/news/217011
Валерий Карпин
Сергей Пиняев
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Владимир Сычевой
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