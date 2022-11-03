Пиняев и Сычевой попали в расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой попали в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Таджикистаном.

Всего в список попали 37 футболистов. Наибольшее число вызванных — из «Спартака». Из этого клуба в расширенный состав включены 8 футболистов.

Окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор будет объявлен позднее.

Расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном:

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелехин (все — «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Нижний Новгород»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба — «Краснодар»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба — «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба -«Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

Матч сборных России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.

Расписание ноябрьского сбора российской команды станет известно позднее. В среду, 2 ноября сообщалось, что команда Таджикистана начнет подготовку к игре против России 10 ноября.