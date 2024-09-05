Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:00

Пиняев: «Вьетнам и Таиланд — экзотика. Но лучше играть, чем не играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» высказался о матчах сборной России в сентябре.

«Вьетнам и Таиланд — экзотика. Но всегда лучше играть, чем не играть. Я, например, никогда не был во Вьетнаме — съезжу посмотрю. Надеюсь, что поучаствую в матчах, помогу команде. Таиланд не будет легкой прогулкой? Понимаю это. По детско-юношескому уровню много доводилось играть с азиатскими командами. Есть понимание, что футболисты там очень быстрые, хорошо обращаются с мячом. Будет интересно посмотреть на себя на их фоне, попробовать победить», — сказал Пиняев «СЭ».

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».

Сергей Пиняев
Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
Читайте также
Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы
Умер отец хоккеистов Валерия и Павла Буре
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Вьетнам — Россия: трансляция матча сборной начнется в 15.55
«В ночных клубах и развратных заведениях вы меня никогда не увидите». Интервью Пиняева
Вьетнам — Россия: команда Карпина порадует яркой победой
Сборная Вьетнама: вратари из Москвы и Праги, ни одного легионера, ниже Киргизии и Таджикистана в рейтинге ФИФА
Вьетнам и Таиланд — отличные соперники для сборной России. Больше уважения!
Вьетнам — Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Сегодня
Вчера
Неделя