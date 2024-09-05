Пиняев: «Вьетнам и Таиланд — экзотика. Но лучше играть, чем не играть»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» высказался о матчах сборной России в сентябре.

«Вьетнам и Таиланд — экзотика. Но всегда лучше играть, чем не играть. Я, например, никогда не был во Вьетнаме — съезжу посмотрю. Надеюсь, что поучаствую в матчах, помогу команде. Таиланд не будет легкой прогулкой? Понимаю это. По детско-юношескому уровню много доводилось играть с азиатскими командами. Есть понимание, что футболисты там очень быстрые, хорошо обращаются с мячом. Будет интересно посмотреть на себя на их фоне, попробовать победить», — сказал Пиняев «СЭ».

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».