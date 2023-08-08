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Сегодня, 14:02

Пиняев признан лучшим молодым игроком сборной России по итогам сезона 2022/23

Виктория Кравченко
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком сборной России по итогам сезона 2022/23, сообщается на сайте РФС.

26 марта 2022 футболист в возрасте 17 лет и 144 дня провел свою первую игру за молодежную сборную России.

17 ноября 2022 года Пиняев вышел в стартовом составе основной команды на товарищеский матч с Таджикистаном и стал самым молодым футболистом в истории сборной — 18 лет и 15 дней. 26 марта 2023 года забил свой первый мяч за сборную России в товарищеском матче против сборной Ирака (2:0). Всего за национальную команду он провел 3 матча, забив 1 гол.

Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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