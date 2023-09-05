Пиняев: «Вызов в сборную — поощрение за мою работу»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал вызов в национальную команду России на сентябрьский сбор.

— Я не играл в официальных матчах за сборную. Вызов — поощрение за мою работу. Хотелось бы отблагодарить свою страну за возможности, которые давались мне ранее.

Нам сразу было объявлено, что молодые могут как поехать в Египет, так и сыграть матч в Катаре, потому что там игра без ограничений по возрасту. Поэтому готовимся. Тренерский штаб примет решение, кто где будет играть. Думаю, никому не принципиально против кого играть. Главное — помогать команде, защищать свою страну.

— Дзюба проводит с тобой беседы на правах старшего товарища?

— Я общаюсь со всеми в команде. Зачем кого-то выделять? Для вас это просто лишние заголовки. Я общаюсь со всеми и меня все поддерживают.

— Удивился количеству игроков?

— Нормально отреагировал. Все понимаем нынешние обстоятельства. За молодыми все следят и продолжают давать шансы. Это хорошо. Пропасть между юношеским футболом и взрослым сократилась.

— Как ты видишь свое будущее?

— Сейчас я в сборной. Зачем обсуждать будущее в клубе?

Всего в национальную команду на сентябрьский сбор было вызвано 49 игроков. 7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12-го числа россияне встретятся в гостях с Катаром.