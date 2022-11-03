Пиняева вызовут в сборную России на матч с Таджикистаном

По информации «СЭ», полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева вызовут на товарищеский матч сборной России против Таджикистана.

В таком случае 18-летний футболист будет впервые привлечен к сбору основной национальной команды.

На счету Пиняева 3 гола и 2 результативных передачи в 9 матчах за молодежную сборную России.

Товарищеский матч России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.

Также Пиняев будет включен в состав команды на игру с Узбекистаном в случае, если встреча состоится. Вероятная дата проведения матча — 20 ноября.