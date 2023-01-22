Писарев надеется, что сборная России сыграет два товарищеских матча в марте

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос «СЭ» о возможном сопернике национальной команды в марте.

— Как скоро может быть объявлен соперник сборной России?

— Этим занимается РФС. Мы знаем только сроки. Наверное, будет две игры. Но честно, не хочу загадывать.

Ориентировочный план мероприятий сборной России в Новогорске выглядит следующим образом: с 16 по 25 марта, с 8 по 17 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 5 по 15 октября и с 9 по 19 ноября. Даты и место проведения учебно?тренировочных сборов являются предварительными.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.