Писарев считает правильной отмену июньского сбора национальной команды

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал «СЭ», почему было принято решение отказаться от проведения июньского сбора.

«Отменили летний сбор, потому что Камерун отказался с нами играть. У нас нет соперника. Сборная должна играть со сборными. К сожалению, этот матч отменился, а остальные варианты не рассматривали. Думаю, это правильное решение. Оптимальным вариантом было бы сыграть 15 числа с Камеруном», — сказал Писарев «СЭ».

30 мая РФС сообщил о переносе июньского тренировочного сбора национальной команды на осень.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.