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Сегодня, 17:41

Писарев считает правильной отмену июньского сбора национальной команды

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер сборной России Николай Писарев рассказал «СЭ», почему было принято решение отказаться от проведения июньского сбора.

«Отменили летний сбор, потому что Камерун отказался с нами играть. У нас нет соперника. Сборная должна играть со сборными. К сожалению, этот матч отменился, а остальные варианты не рассматривали. Думаю, это правильное решение. Оптимальным вариантом было бы сыграть 15 числа с Камеруном», — сказал Писарев «СЭ».

30 мая РФС сообщил о переносе июньского тренировочного сбора национальной команды на осень.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Николай Писарев
Футбол
Сборная России по футболу
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