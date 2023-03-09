Писарский считает, что мартовский сбор сборной России будет серьезнее предыдущего

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свое попадание в расширенный список сборной России на мартовские сборы перед игрой с Ираном.

«Думаю, сбор будет серьезнее. Тем более после двух игр со счетом 0:0. Тут и соперник будет выше уровнем. Сергей Корниленко включил меня в топ-3 форвардов России? Приятно, конечно, что я попал в топ-3 по мнению Сергея Александровича, но надо будет отталкиваться от решения главного тренера сборной. Свою задачу я знаю. Если попаду, буду работать на максимум и постараюсь помочь сборной», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

Весной прошлого года Писарский в составе сборной России принял участие в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0), не отметившись результативными действиями. В следующем матче Россия — Узбекистан (0:0) форвард остался в запасе.

Матч Иран — Россия должен пройти 23 марта в Тегеране.