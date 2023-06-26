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Сегодня, 13:21

Писарский высказался об отмене летних сборов национальной команды

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в комментарии для «СЭ» высказался об отмене летних сборов национальной команды.

«Когда в прошлый раз собирали сборную, понимал, что меня не вызовут, потому что не показал высокий уровень, не забил голов. Это подталкивает к тому, чтобы больше работать, показывать свою игру и в конечном итоге получить вызов в сборную. Отмена сбора летом? Тут от меня ничего не зависит, надо просто работать», — сказал Писарский «СЭ».

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.

Владимир Сычевой (Писарский)
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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