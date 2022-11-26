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Сборная России

26 ноября, 12:32

Колосков назвал сборные, с которыми Россия может сыграть в марте: «Сербия, Иран, Саудовская Аравия, Катар»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» заявление руководителя РПЛ Александра Алаева о переговорах с командами-участниками чемпионата мира в Катаре о товарищеском матче со сборной России в марте.

Ранее Александр Алаев заявил, что РФС прорабатывает вариант проведения товарищеской игры сборной России в марте против одной из стран участниц-чемпионата мира-2022 в Катаре, которая входит в список дружественных стран.

«Пока конкретных договоренностей нет, насколько я понимаю. Алаев сказал об этом, потому что такие варианты предполагаются. Дружественные страны? Не только Сербия, но и Иран, Саудовская Аравия, Катар. Достаточно стран, с которыми можно играть. И с которыми у нас нормальные отношения. Вопрос в том, у кого есть желание сыграть с нами, оно должно быть взаимное. У нас все еще отложен вопрос Боснией и Герцеговиной. Есть над чем работать», — сказал Колосков «СЭ».

Сборная России сыграла против Таджикистана 17 ноября в Душанбе, а против Узбекистана — 20 ноября в Ташкенте. Оба матча завершились со счетом 0:0.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Футбол
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
2
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