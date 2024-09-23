Колосков: «Для сборной России открыт весь мир, кроме Европы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеских матча сборной России.

«Нам сейчас никто не запрещает играть товарищеские матчи. Если с Африкой и Азией можно, то почему нельзя с Южной Америкой? Сыграть с тем же Уругваем и Бразилией. Товарищеские матчи можно играть по всему миру, в этом нас никто не ограничивает. Нельзя играть только в официальных матчах ЧМ или Евро. Получается, что для России открыт весь мир, кроме Европы», — цитирует Колоскова Sport24.