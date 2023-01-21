Колосков назвал положительным шагом встречу представителей РФС и УЕФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» встречу представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских клубов и сборной на международную арену.

«У нас есть локальная задача — узнать, каким образом можно вернуть клубы к участиям в еврокубках. Тут не надо ничего выдумывать. Мы ничего не можем сказать сейчас. Положительным шагом является то, что люди поедут в офис УЕФА. И это будут не рядовые представители, а руководители российского футбола», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.