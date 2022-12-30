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Сегодня, 17:16

Колосков: «Запрета на участие в отборе на следующий ЧМ у нас пока нет»

Колосков прокомментировал возможность участия сборной России в отборе на ЧМ-2026
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» возможность участия сборной России в отборе на чемпионат мира-2026.

«Наше участие в чемпионате мира-2026? Пока у нас запрет на участие в чемпионате Европы. Участвовать в чемпионате мира нам никто не запрещал. Все в развитии, динамике. История продолжается. Запрета на участие в отборе на следующий ЧМ у нас пока нет», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что для союза является важным участие сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

РФС
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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