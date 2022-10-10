Сегодня, 18:36
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес решение о проведении товарищеского матча с Россией на 31 октября.
«Боснийцам плевать на то, будет ли у нас соперник. У них идет внутренняя борьба: часть членов президиума федерации — за проведение матча, часть — против. Футболисты выступают против. Задержка с окончательным решением по этому вопросу связана с этим. Других причин нет. У меня большие сомнения в том, что матч состоится», — цитирует Колоскова ТАСС.
Матч между командами России и Боснии должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ряд ведущих боснийских футболистов, в том числе полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко, заявили, что не хотят принимать участия в игре.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в официальных международных матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования