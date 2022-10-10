Колосков считает, что матч Россия — Босния и Герцеговина не состоится

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес решение о проведении товарищеского матча с Россией на 31 октября.

«Боснийцам плевать на то, будет ли у нас соперник. У них идет внутренняя борьба: часть членов президиума федерации — за проведение матча, часть — против. Футболисты выступают против. Задержка с окончательным решением по этому вопросу связана с этим. Других причин нет. У меня большие сомнения в том, что матч состоится», — цитирует Колоскова ТАСС.

Матч между командами России и Боснии должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ряд ведущих боснийских футболистов, в том числе полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко, заявили, что не хотят принимать участия в игре.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в официальных международных матчах.