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Сегодня, 18:36

Колосков считает, что матч Россия — Босния и Герцеговина не состоится

Руслан Минаев

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес решение о проведении товарищеского матча с Россией на 31 октября.

«Боснийцам плевать на то, будет ли у нас соперник. У них идет внутренняя борьба: часть членов президиума федерации — за проведение матча, часть — против. Футболисты выступают против. Задержка с окончательным решением по этому вопросу связана с этим. Других причин нет. У меня большие сомнения в том, что матч состоится», — цитирует Колоскова ТАСС.

Матч между командами России и Боснии должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ряд ведущих боснийских футболистов, в том числе полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко, заявили, что не хотят принимать участия в игре.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в официальных международных матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16009725

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Шахтер Д
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Ф1(1.5)

22%

1.84

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14%

1.72
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Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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