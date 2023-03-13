Погребняк сомневается, что сборная России сыграет на турнире в Азии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на новость об участии национальной команды в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА).

«Я немного некомпетентен в этом вопросе. Мне кажется, что сейчас так все меняется и каждый день какие-то новые новости и истории. Я бы не стал забегать вперед, что сборная России прям точно примет участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Непредсказуемое время. Не знаю, что будет», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России в турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.