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Сегодня, 20:55

Пока Россия выигрывает у Азии с минимальным счетом

Кирилл Бурдаков
Статистик
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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За 30 лет сборная России провела 14 матчей с азиатскими командами, одержав в них пять побед при пяти ничьих и четырех поражениях.

11 из этих встреч были товарищескими, еще три прошли на чемпионатах мира (+1=1-1, мячи 7-2). При этом с Ираком мы встретимся впервые, а вот с Ираном уже в третий раз: в 2011 году уступили 0:1, а в 2017-м сделали ничью 1:1.

Все матчи сборной России с представителями Азии

Дата

Статус

Соперник

Голы у России

06.10.1993

ТМ

Саудовская Аравия (г) — 2:4

Мостовой-2

25.05.1996

ТМ

Катар (г) — 5:2

Кирьяков-2, Канчельскис, Колыванов, Мостовой

09.06.2002

ЧМ

Япония (г) — 0:1

-

09.02.2011

ТМ

Иран (н) — 0:1

-

29.03.2011

ТМ

Катар (г) — 1:1

Павлюченко

19.11.2013

ТМ

Корея (д) — 2:1

Смолов, Тарасов

17.06.2014

ЧМ

Корея (н) — 1:1

Кержаков

10.11.2016

ТМ

Катар (г) — 1:2

Самедов

07.10.2017

ТМ

Корея (д) — 4:2

Смолов, Ал.Миранчук, Ким Чу Ен — 2 (в свои ворота)

10.10.2017

ТМ

Иран (д) — 1:1

Полоз

14.06.2018

ЧМ

Саудовская Аравия (д) — 5:0

Газинский, Дзюба, Черышев-2, Головин

24.09.2022

ТМ

Киргизия (г) — 2:1

Соболев, Уткин

17.11.2022

ТМ

Таджикистан (г) — 0:0

-

20.11.2022

ТМ

Узбекистан (г) — 0:0

-

Итого: +5=5-4, мячи 24-16.

Футбол
Сборная России по футболу
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