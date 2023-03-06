Пока Россия выигрывает у Азии с минимальным счетом

За 30 лет сборная России провела 14 матчей с азиатскими командами, одержав в них пять побед при пяти ничьих и четырех поражениях.

11 из этих встреч были товарищескими, еще три прошли на чемпионатах мира (+1=1-1, мячи 7-2). При этом с Ираком мы встретимся впервые, а вот с Ираном уже в третий раз: в 2011 году уступили 0:1, а в 2017-м сделали ничью 1:1.

Все матчи сборной России с представителями Азии

Дата Статус Соперник Голы у России 06.10.1993 ТМ Саудовская Аравия (г) — 2:4 Мостовой-2 25.05.1996 ТМ Катар (г) — 5:2 Кирьяков-2, Канчельскис, Колыванов, Мостовой 09.06.2002 ЧМ Япония (г) — 0:1 - 09.02.2011 ТМ Иран (н) — 0:1 - 29.03.2011 ТМ Катар (г) — 1:1 Павлюченко 19.11.2013 ТМ Корея (д) — 2:1 Смолов, Тарасов 17.06.2014 ЧМ Корея (н) — 1:1 Кержаков 10.11.2016 ТМ Катар (г) — 1:2 Самедов 07.10.2017 ТМ Корея (д) — 4:2 Смолов, Ал.Миранчук, Ким Чу Ен — 2 (в свои ворота) 10.10.2017 ТМ Иран (д) — 1:1 Полоз 14.06.2018 ЧМ Саудовская Аравия (д) — 5:0 Газинский, Дзюба, Черышев-2, Головин 24.09.2022 ТМ Киргизия (г) — 2:1 Соболев, Уткин 17.11.2022 ТМ Таджикистан (г) — 0:0 - 20.11.2022 ТМ Узбекистан (г) — 0:0 -

Итого: +5=5-4, мячи 24-16.