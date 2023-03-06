Пока Россия выигрывает у Азии с минимальным счетом

Сегодня, 20:55
За 30 лет сборная России провела 14 матчей с азиатскими командами, одержав в них пять побед при пяти ничьих и четырех поражениях.
11 из этих встреч были товарищескими, еще три прошли на чемпионатах мира (+1=1-1, мячи 7-2). При этом с Ираком мы встретимся впервые, а вот с Ираном уже в третий раз: в 2011 году уступили 0:1, а в 2017-м сделали ничью 1:1.
Все матчи сборной России с представителями Азии
|
Дата
|
Статус
|
Соперник
|
Голы у России
|
06.10.1993
|
ТМ
|
Саудовская Аравия (г) — 2:4
|
Мостовой-2
|
25.05.1996
|
ТМ
|
Катар (г) — 5:2
|
Кирьяков-2, Канчельскис, Колыванов, Мостовой
|
09.06.2002
|
ЧМ
|
Япония (г) — 0:1
|
-
|
09.02.2011
|
ТМ
|
Иран (н) — 0:1
|
-
|
29.03.2011
|
ТМ
|
Катар (г) — 1:1
|
Павлюченко
|
19.11.2013
|
ТМ
|
Корея (д) — 2:1
|
Смолов, Тарасов
|
17.06.2014
|
ЧМ
|
Корея (н) — 1:1
|
Кержаков
|
10.11.2016
|
ТМ
|
Катар (г) — 1:2
|
Самедов
|
07.10.2017
|
ТМ
|
Корея (д) — 4:2
|
Смолов, Ал.Миранчук, Ким Чу Ен — 2 (в свои ворота)
|
10.10.2017
|
ТМ
|
Иран (д) — 1:1
|
Полоз
|
14.06.2018
|
ЧМ
|
Саудовская Аравия (д) — 5:0
|
Газинский, Дзюба, Черышев-2, Головин
|
24.09.2022
|
ТМ
|
Киргизия (г) — 2:1
|
Соболев, Уткин
|
17.11.2022
|
ТМ
|
Таджикистан (г) — 0:0
|
-
|
20.11.2022
|
ТМ
|
Узбекистан (г) — 0:0
|
-
Итого: +5=5-4, мячи 24-16.