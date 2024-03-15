Полина Гагарина выступит на матче между сборными России и Парагвая

Певица Полина Гагарина исполнит песню «Миллион голосов» на товарищеском матче между сборными России и Парагвая.

«Полина Гагарина выступит с номером открытия на матче между сборными России и Парагвая с русскоязычной песней «Миллион голосов», которую она исполняла на Евровидении 2015 года. Также группа NLO исполнит песню «Танцы», MIA Boyka — «Гагарин», группа «Земляне» — «Трава у дома», — сообщили ТАСС в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.

В РФС также заявили, что матч между сборными России и Парагвая будет посвящен космической тематике в честь наступающего Дня космонавтики (12 апреля), а также прошедшего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина (9 марта).

Матч между Россией и Парагваем пройдет 25 марта на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 20.00 мск.

Ранее стало известно, что певица Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем против сборной Сербии, который пройдет 21 марта. Игра также состоится на «ВТБ-Арене».