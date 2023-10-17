Полузащитник «Ахмата» Харин: «Вызов в сборную России был неожиданным»

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин прокомментировал «СЭ» первый вызов в национальную сборную России.

«Вызов в сборную России был неожиданным. Но где-то внутри хотелось, чтобы это произошло. Играть за сборную — это мечта всех футболистов, не думаю, что нужна какая-то мотивация для этого. Следующая цель — это вызовы в сборную на регулярной основе, чтобы пробиться в состав и, может, сделать какое-то голевое действие», — сказал Харин «СЭ».

Сборная Россия провела в октябре два товарищеских матча против Камеруна (1:0) в Москве 12 октября и Кении (2:2) в Анталии 16 октября.

Харин принял участие в игре с камерунцами, он вышел на замену вместо Далера Кузяева на 84-й минуте и не отличился результативными действиями.