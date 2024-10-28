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Сегодня, 18:52

Садулаев: «Хотел бы сыграть против сборных Испании и Англии»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих товарищеских матчах.

«Как мне соперники сборной России? Сборная по-любому должна с кем-то играть, поэтому это нормально. Конечно, хотелось бы сыграть со сборными повыше уровнем, это тоже нормально. Я бы попробовал сыграть с сильными соперниками. Можно с Испанией, Англией. Это хорошие команды, можно было бы попробовать сыграть с ними», — цитирует Садулаева «РБ Спорт».

Сборная России 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре и 19 ноября — с Сирией в Волгограде.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Лечи Садулаев

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