Захарян о переходе РФС в Азию: «Наверное лучше играть»

Сегодня, 13:10
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Что думаешь о возможном переходе из УЕФА в Азию?
— Я в это не вникаю. Не мое дело, как решать. Наверное. Лучше играть.
— Но многие боялись, что если переход состоится, мы уйдем от еврокубков, ЛЧ.
— Ну там есть азиатская ЛЧ.
— По призовым это совсем другое.
— Понимаю, да.
— Ну ты все равно в «Челси» уйдешь?
— У меня будет Лига чемпионов (смеется). Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда. Поэтому не буду комментировать про Азию, ФИФА и УЕФА.
В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
Ранее РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу по возвращению клубов и сборных в официальные международные турниры.