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Сегодня, 13:10

Захарян о переходе РФС в Азию: «Наверное лучше играть»

Захарян поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Что думаешь о возможном переходе из УЕФА в Азию?

— Я в это не вникаю. Не мое дело, как решать. Наверное. Лучше играть.

— Но многие боялись, что если переход состоится, мы уйдем от еврокубков, ЛЧ.

— Ну там есть азиатская ЛЧ.

— По призовым это совсем другое.

— Понимаю, да.

— Ну ты все равно в «Челси» уйдешь?

— У меня будет Лига чемпионов (смеется). Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда. Поэтому не буду комментировать про Азию, ФИФА и УЕФА.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу по возвращению клубов и сборных в официальные международные турниры.

Арсен Захарян
РФС
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