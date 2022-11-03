Ахметов: «Я всегда рад выступать за сборную России, неважно, официальная это игра или нет»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на матч со сборной Таджикистана.

«Эмоции? Да я сам только что узнал. Я очень рад, ведь выступать за сборную — это большая честь. Это пока расширенный список, а там уже, как будет объявлен окончательный, то уже будет другая радость. Заслуженно ли я попал в состав? Это уже не мне решать, а тренерскому штабу сборной. Я стараюсь по максимуму использовать свое игровое время. Хочется приносить пользу, забивать и отдавать голевые передачи.

Конечно, носить футболку сборной — это всегда престиж и ответственность большая, поэтому тут нет разницы официальная или товарищеская игра. На каждую игру надо выходить и доказывать, что ты достоин футболки сборной России», — приводит Metaratings слова Ахметова.

В четверг, 3 ноября сборная России объявила расширенный состав на игру с Таджикистаном, которая пройдет 17 ноября в Душанбе. В список попали 37 футболистов. Окончательный состав будет объявлен позднее.