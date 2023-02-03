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3 февраля, 23:42

Ильзат Ахметов: «Сборная России могла бы претендовать на победу в Кубке Азии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Главное для сборной играть все время, — цитирует Ахметова «РБ Спорт». — Понятно, что уровень в Азии и Европе разный. Хочется играть на самом высоком уровне, но лучше играть, чем не играть. Решать все равно не нам. Главное, чтобы все решилось, как можно лучше для сборной и для футболистов. Сборная России могла бы претендовать на победу в Кубке Азии? Конечно. Думаю, что так бы и было».

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Источник: РБ Спорт
Ильзат Ахметов
РФС
Сборная России по футболу
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