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Сборная России

7 сентября, 11:35

Коваленко: «Безумно рад попасть в расширенный список сборной. Хочу принести пользу команде»

Полузащитник «Крыльев» Коваленко прокомментировал свой вызов в сборную России
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко прокомментировал свое попадание в расширенный список сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы.
В среду, 7 сентября, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

— Я безумно рад попасть как минимум в расширенный список сборной России. Приложу максимум усилий, чтобы закрепиться в окончательном списке. Своей игрой хочу принести пользу национальной команде, — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

— Вопрос со сборной Армении закрыт?

— Без комментариев!

Матч с Киргизией состоится 23 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kovalenko-o-vy-zove-v-sbornuyu-rossii-svoej-igroj-hochu-prinesti-pol-zu-komande/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
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