Коваленко: «Безумно рад попасть в расширенный список сборной. Хочу принести пользу команде»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко прокомментировал свое попадание в расширенный список сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

— Я безумно рад попасть как минимум в расширенный список сборной России. Приложу максимум усилий, чтобы закрепиться в окончательном списке. Своей игрой хочу принести пользу национальной команде, — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

— Вопрос со сборной Армении закрыт?

— Без комментариев!

Матч с Киргизией состоится 23 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.