Полузащитник «Крыльев» Бабкин — о первом вызове в сборную России: «Особенный момент для меня»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин поделился эмоциями от первого вызова в сборную России.

Хавбек принимает участие в октябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды.

«Это первый раз, когда я получаю вызов в сборную. Честно говоря, даже без разницы, будут игры или нет. Тот факт, что нет соперника на товарищеский матч, впечатления абсолютно не портит. Это особенный момент для меня», — приводит Legalbet слова Бабкина.

В сезоне-2024/25 22-летний Бабкин принял участие в 16 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.