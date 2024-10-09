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Сборная России

9 октября, 01:24

Полузащитник «Крыльев» Бабкин — о первом вызове в сборную России: «Особенный момент для меня»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин поделился эмоциями от первого вызова в сборную России.

Хавбек принимает участие в октябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды.

«Это первый раз, когда я получаю вызов в сборную. Честно говоря, даже без разницы, будут игры или нет. Тот факт, что нет соперника на товарищеский матч, впечатления абсолютно не портит. Это особенный момент для меня», — приводит Legalbet слова Бабкина.

В сезоне-2024/25 22-летний Бабкин принял участие в 16 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: Legalbet

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