Ежов о попадании в расширенный список сборной: «Надеюсь, удастся познакомиться с Карпиным»

7 сентября, 11:44
Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал свое попадание в расширенный список сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы.
В среду, 7 сентября, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.
— Год назад вы были шокированы попаданием в расширенный список национальной команды. Сейчас уже спокойно воспринимаете?
— О попадании в список только узнал от вас. Но да, сейчас уже спокойно, потому что в расширенный список попадал. Поехать в сборную — это совсем другое. Как оцениваю свои шансы? Что бы я ни сказал, это не будет иметь значение. Тренерам виднее, — приводит слова Ежова Metaratings.ru.
— Понятно, что игра товарищеская, но других в ближайшее время не предвидится. Правильно, что национальная команда нашла соперника, соберется, сыграет?
— Думаю, рано или поздно эта ситуация все равно закончится, и национальная команда вернется на большие турниры. Сыгранность, форму всегда надо будет поддерживать. Конечно, правильно, что сборная собирается.
— Полностью вернули оптимальные кондиции после повреждения?
— Да, к сожалению, я подряд успел и поболеть, и заднюю дернул. Все, слава богу, сейчас вернулось в норму.
— С Валерием Карпиным до этого были какие-то разговоры или только сейчас можете познакомиться?
— К сожалению, мы еще нигде не пересекались. Можем познакомиться впервые, надеюсь, получится.
— Завтра последний день трансферного окна. Вы остаетесь в «Крыльях»?
— Мне тут нравится, мне здесь хорошо. Пока никакой информации нет, поэтому, думаю, все на своих местах останется, а дальше будет видно.
Матч с Киргизией состоится 23 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.