Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

7 сентября, 11:44

Ежов о попадании в расширенный список сборной: «Надеюсь, удастся познакомиться с Карпиным»

Полузащитник «Крыльев» Ежов прокомментировал свой вызов в сборную России
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал свое попадание в расширенный список сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы.
В среду, 7 сентября, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

— Год назад вы были шокированы попаданием в расширенный список национальной команды. Сейчас уже спокойно воспринимаете?

— О попадании в список только узнал от вас. Но да, сейчас уже спокойно, потому что в расширенный список попадал. Поехать в сборную — это совсем другое. Как оцениваю свои шансы? Что бы я ни сказал, это не будет иметь значение. Тренерам виднее, — приводит слова Ежова Metaratings.ru.

— Понятно, что игра товарищеская, но других в ближайшее время не предвидится. Правильно, что национальная команда нашла соперника, соберется, сыграет?

— Думаю, рано или поздно эта ситуация все равно закончится, и национальная команда вернется на большие турниры. Сыгранность, форму всегда надо будет поддерживать. Конечно, правильно, что сборная собирается.

— Полностью вернули оптимальные кондиции после повреждения?

— Да, к сожалению, я подряд успел и поболеть, и заднюю дернул. Все, слава богу, сейчас вернулось в норму.

— С Валерием Карпиным до этого были какие-то разговоры или только сейчас можете познакомиться?

— К сожалению, мы еще нигде не пересекались. Можем познакомиться впервые, надеюсь, получится.

— Завтра последний день трансферного окна. Вы остаетесь в «Крыльях»?

— Мне тут нравится, мне здесь хорошо. Пока никакой информации нет, поэтому, думаю, все на своих местах останется, а дальше будет видно.

Матч с Киргизией состоится 23 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://metaratings.ru/news/ezhov-o-popadanii-v-rasshirennyy-spisok-sbornoy-1354895/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
2
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре
Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
«Я готов рассматривать, почему нет?» Юран в будущем хотел бы поработать в сборной России
Кержаков: «Для нашей сборной важны любые международные игры»
В Боснии пообещали собрать команду на товарищеский матч против сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Коваленко: «Безумно рад попасть в расширенный список сборной. Хочу принести пользу команде»

Гаджиев: «Соболев и Комличенко попадут в окончательный список сборной, а Тюкавин или Чалов — нет»