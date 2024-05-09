Игрок «Кубани» Рейхмен: «Попадание в сборную России — это мечта. Буду работать над этим»

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен заявил, что мечтает попасть в сборную России.

— Сборная России. Карпин вызывает много молодежи. Хотели бы оказаться в списках?

— Конечно, 100 процентов. Попадание в сборную — это мечта. Буду работать над этим.

— С Карпиным пересекались когда-нибудь?

— Только на сборах. Лично никогда не общались, — цитирует Рейхмена «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Рейхмен отыграл 20 матчей за «Кубань» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Краснодара», московского «Торпедо» и КАМАЗа.