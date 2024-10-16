Батраков о попадании в сборную России: «Это была моя мечта. Когда это осуществилось, я был рад»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что гордится своим попаданием в основную сборную России.

«Сначала, когда узнал о вызове, наверное, ничего не ощутил, потому что зачастую после тренировок я прокручиваю моменты с занятий: что получилось, что я сделал не так, в чем могу добавить. Когда сказали, я ответил: «Здорово!», но все равно пока не осознал. Когда уже пришел в комнату, понял, что я к этому шел очень долго. Это была моя мечта. Мне кажется, любой маленький футболист, который приходит в какую-то академию или спортивную школу, мечтает попасть в сборную России. Когда это осуществилось у меня, я был рад.

Не скажу, что тренировки с футболистами сборной лучше, чем, например, с легионерами в клубе но это новый опыт — можно познакомиться с кем-то в тренировочном процессе. До этого мы встречаемся только как соперники, а когда приезжаем в сборную — можно сравнить свой уровень с лучшими. На октябрьском сборе был Александр Головин, он в прошлый раз не приезжал. Приятно с ним находиться, что-то для себя подмечаю, видно, что он уже чуть-чуть другого уровня. Это нормально, человек уже столько лет играет за границей», — сказал Батраков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В сезоне-2024/25 Батраков забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в 14 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. 19-летний хавбек принял участие в сентябрьском и октябрьском сборах сборной России, но еще не провел за национальную команду ни одного матча.