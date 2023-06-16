Полузащитник молодежной сборной России объяснил разгромное поражение от Белоруссии

Полузащитник сборной России U21 Иван Пяткин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от Белоруссии U21 (1:5) в товарищеском матче.

— Не очень хороший результат. Поделись своими впечатлениями, погода. Есть какие-то оправдания тому, что случилось?

— Матч выдался трудным. Погодные условия в принципе, как и в Москве были. Жарковато, конечно, но у нас были перерывы на водопой. В принципе не так трудно, играли в равных погодных условиях. Поэтому, мне кажется, на это нельзя делать никаких скидок. Просто нам не получилось показать свою игру. Будем в следующем матче доказывать и исправлять ошибки.

— Команда в предыдущих товарищеских и контрольных матчах всегда выигрывала, тут приходилось отыгрываться. Почувствовал ли ты психологию, что не хватило воли и не было привычки к тому, что нужно отыгрываться?

— Мы не сдавались до самого конца, пытались выигрывать и бились на каждом клочке поля. Раньше мы все матчи выиграли этой командой. Когда уже проигрывали 0:2, было трудно переломить исход матча. Но все равно мы не сдались и смогли отыграть один мяч. Но потом соперник забил перед самым перерывом, а потом очень быстро у него залетело еще 2 гола, соперник отошел назад и стал играть на контратаках и отыграться было практически невозможно.

— 1:5, как будто бы счет должен задеть любого футболиста. Будет ли это дополнительной мотивацией для вас в следующем матче?

— Сто процентов это будет для нас дополнительной мотивацией. Разберем свои ошибки, игру следующего соперника. Будем исправлять и доказывать, что мы способны и готовы на большее.

18 июня молодежная сборная России в Жодино проведет товарищеский матч с клубом «Торпедо-БелАЗ».